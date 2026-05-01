Schätze, Spuren, Frühlingszauber

Beim ersten Gansinger Trödel Trail kamen am vergangenen Wochenende bei herrlichem Frühlingswetter Gross und Klein auf ihre Kosten. Insgesamt 35 Stände im ganzen Dorf luden zum Stöbern und Schlemmen ein; so mancher verborgene Schatz fand dabei eine neue Besitzerin oder einen neuen Besitzer.

Ein besonderes Highlight für die Kinder war die Gänsejagd: In Form einer Schnitzeljagd galt es, zehn im Dorf verteilte Gänse aufzuspüren. Wer alle Felder auf seiner Stempelkarte richtig abgeknipst hatte, durfte sich über die Chance auf attraktive Preise freuen.

Da die Stände teilweise weit auseinanderlagen, waren viele Besucherinnen und Besucher mit (E-)Bikes oder Mopeds unterwegs. Im ganzen Dorf herrschte reges Treiben und eine ausgelassene Stimmung. Der Anlass erwies sich als Vergnügen für die ganze Familie und soll gemäss Organisationskomitee im kommenden Jahr erneut am Samstag nach den Gansinger Frühlingsferien, also am 1. Mai 2027, stattfinden. (mgt)