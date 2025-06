Ein Tag voller Selbstvertrauen und Stärke

Unter dem Motto «Schütze dich selbst!» fand kürzlich ein Workshop für Mädchen ab der vierten Klasse statt. Organisiert wurde die Veranstaltung von der Jugendzone 43 in enger Zusammenarbeit mit der Polizei oberes Fricktal. Ziel war es, junge Teilnehmerinnen für Themen rund um Selbstschutz, Sicherheit und Selbstbewusstsein zu sensibilisieren.

Der Vormittag stand ganz im Zeichen der Wissensvermittlung: In altersgerechten Themenblöcken erhielten die Mädchen wichtige Informationen zu Mobbing, Gewaltprävention, dem Recht am eigenen Bild sowie zur Sicherheit im Alltag. Die Inhalte wurden interaktiv und verständlich aufbereitet, sodass die Teilnehmerinnen nicht nur zuhören, sondern auch mitdenken und mitreden konnten. Am Nachmittag ging es dann in die Turnhalle in Eiken, wo der Fokus auf praktischer Selbstverteidigung lag. Unter fachkundiger Anleitung von Polizistinnen und Polizisten lernten die Mädchen einfache, aber effektive Techniken zur körperlichen Verteidigung. Dabei wurde nicht nur auf körperliche Stärke, sondern vor allem auf ein selbstbewusstes Auftreten in unangenehmen oder bedrohlichen Situationen Wert gelegt.

Die Rückmeldungen der Teilnehmerinnen waren durchweg positiv – viele gingen mit gestärktem Selbstvertrauen und einem Lächeln nach Hause. Auch die Veranstalterinnen zeigten sich zufrieden: «Der Workshop war ein voller Erfolg und hat gezeigt, wie wichtig und wirkungsvoll Präventionsarbeit sein kann», so Selina Adamek, Jugendarbeiterin der Jugendzone 43.

Ein besonderer Dank gilt der Polizei oberes Fricktal für die engagierte Unterstützung und die gelungene Zusammenarbeit. (mgt)