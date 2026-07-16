Der Turnverein Stein hat sein Sponsoringkonzept überarbeitet und die Zusammenarbeit mit seinen Partnern neu ausgerichtet.

TV Stein «modernisiert» Zusammenarbeit mit Partnern

Der Turnverein Stein hat sein Sponsoringkonzept überarbeitet und die Zusammenarbeit mit seinen Partnern neu ausgerichtet.

Neben klassischen Werbemöglichkeiten setzt der Verein künftig verstärkt auf digitale Präsenz, insbesondere über Social Media und die vereinseigenen Kommunikationskanäle. Ziel ist es, den Partnern eine zeitgemässe Plattform zu bieten und gleichzeitig die regionale Verbundenheit zu stärken.

«Mit der Erarbeitung des neuen Sponsoringkonzepts sind wir einen Schritt ins digitale Zeitalter gegangen. Social Media und die digitale Kommunikation sind heute ein wichtiger Bestandteil der Vereinsarbeit. Gleichzeitig war es uns wichtig, die persönliche und regionale Nähe zu unseren Partnern beizubehalten», erklärt Carmen Cangeri, Leiterin Sponsoring TV Stein.

Besonders erfreulich ist, dass die Metzgerei Müller den Turnverein Stein weiterhin während der nächsten drei Jahre als Hauptsponsor unterstützt. Die Partnerschaft besteht seit vielen Jahren und geht über eine klassische Sponsorenbeziehung hinaus. «Seit Jahren sind wir ein fester Partner des Turnvereins Stein und schätzen diese Verbundenheit sehr. Die Vereinsmitglieder profitieren bei uns von speziellen Vorteilen über eine Einkaufskarte, und wir freuen uns, dass unsere Produkte an zahlreichen Vereinsanlässen verwendet werden», sagt das Team der Metzgerei Müller.

Neu darf der Verein zudem die Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal als Silbersponsor begrüssen. Damit erhält der Verein zusätzliche Unterstützung für seine Aktivitäten vom Nachwuchs bis zu den Aktiven. «Soziales Engagement in der Region ist für uns wichtig. Sport- und Turnvereine bilden eine wichtige Basis für eine starke Gemeinschaft», sagt Reto Waldmeier, Leiter Marketing & Vertriebsmanagement der Bank.

Für den TV Stein sind solche Partnerschaften von grosser Bedeutung. Mit rund 200 aktiven Mitgliedern und etwa 140 Kindern und Jugendlichen gehört der Verein zu den grössten und aktivsten Vereinen der Gemeinde und engagiert sich in den Bereichen Handball, Leichtathletik und Polysport. «Ohne unsere Sponsoren wären viele Angebote und Projekte in dieser Form nicht möglich. Sie leisten einen wertvollen Beitrag für die sportliche und gesellschaftliche Entwicklung unseres Vereins und investieren damit direkt in die Jugend und das aktive Vereinsleben in unserer Region», betont Patrick Ankli, Präsident und Leiter Finanzen im Turnverein Stein.

Der TV freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit seinen langjährigen und neuen Partnern und sieht darin eine wichtige Grundlage, um auch künftig ein vielfältiges Sport- und Freizeitangebot für die Bevölkerung anzubieten. (th/)