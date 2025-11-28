Am Mittwoch, 3. Dezember, um 19.30 Uhr, werden Schöpfungsmythen aus aller Welt in der Kapelle Oberhof erzählt. Die Frage nach dem Ursprung der Welt hat die Menschheit seit jeher bewegt. In allen Kulturen und zu allen Zeiten suchten Menschen nach Antworten und so entstanden auf der ...

Am Mittwoch, 3. Dezember, um 19.30 Uhr, werden Schöpfungsmythen aus aller Welt in der Kapelle Oberhof erzählt. Die Frage nach dem Ursprung der Welt hat die Menschheit seit jeher bewegt. In allen Kulturen und zu allen Zeiten suchten Menschen nach Antworten und so entstanden auf der ganzen Welt faszinierende Schöpfungsmythen. Jeannette Näf und Yvonne Bieri nehmen uns mit auf eine erzählerische Reise rund um den Globus. Musikalisch begleitetet wird der Abend von Fiona Näf am E-Piano. Der Verein Dorf plus freut sich auf viele Besucher. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss wird ein Apéro offeriert. (mgt)