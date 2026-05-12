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Schonzeit für Äschen

  12.05.2026 Aargau

Seit dem 1. Mai ist der Fang von Äschen im Kanton Aargau verboten. Durch eine ganzjährige Schonzeit sowie die Umsetzung verschiedener Aufwertungsmassnahmen in den Lebensräumen dieser stark gefährdeten Fischart sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, um die Äsche in ...

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