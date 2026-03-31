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«Schon heute zu wenig Wasser»

  31.03.2026 Brennpunkt
David Jäggi (v.l.), Werner Habermacher und Giuliano Sabato. Foto: Simone Rufli
David Jäggi (v.l.), Werner Habermacher und Giuliano Sabato. Foto: Simone Rufli

Seit Jahren beschäftigt der geplante Bau von Windenergie-Anlagen auf der Burgmatte in Oberhof die Juristen. Doch darum ging es am öffentlichen Infoabend in Wölflinswil nicht. Die Sorge galt der Wasserversorgung im Tal.

Simone Rufli

«Bauen im Karstgebiet ist ...

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