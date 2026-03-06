Schockanrufe und Trickbetrug

Vor allem ältere Menschen werden bevorzugt von Betrügern angegangen. Ob durch Betrug am Telefon, im Internet oder durch die neuen Medien, die Betrugszahlen steigen. Seniorinnen und Senioren werden in der Regel als «leichte Opfer» angesehen. Es kann jeden treffen.

Am Mittwoch, 18. März (Beginn 14.15 Uhr), lädt die Kantonspolizei Aargau zur Präventionsveranstaltung «Sicherheit im Alter» ins Kirchgemeindehaus der Reformierten Kirche Region Rheinfelden (Roberstenstrasse 22) in Rheinfelden ein.

In dieser Präventionsveranstaltung werden Betrugsmaschen aufgezeigt und wie man Gefahren erkennen und sich schützen kann.

Die Organisatoren freuen sich auf einen spannenden Nachmittag, anschliessend wie immer verbunden mit einem feinen Zvieri und geselligem Zusammensein. (mgt)

Anmeldeschluss Donnerstag 12. März, über das Sekretariat der Reformierten Kirche Region Rheinfelden. Per Telefon: 061 831 52 42 oder per Mail: sekretariat@ref-rheinfelden.ch