SCHNURBALL-TEAM WEGENSTETTEN AM KIRSCHSTÄNGELI-CUP

SCHNURBALL-TEAM WEGENSTETTEN AM KIRSCHSTÄNGELI-CUP16.06.2026 Wegenstetten
Die Frauenriege Wegenstetten startete zum ersten Mal am Kirschstängeli-Cup in Herznach. Nach dem ersten Matchverlust gewannen sie jedes weitere Spiel und landeten auf Platz 3. An Herznach ein herzliches Dankeschön für das super organisierte Turnier. (mgt)
Die Frauenriege Wegenstetten startete zum ersten Mal am Kirschstängeli-Cup in Herznach. Nach dem ersten Matchverlust gewannen sie jedes weitere Spiel und landeten auf Platz 3. An Herznach ein herzliches Dankeschön für das super organisierte Turnier. (mgt)
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