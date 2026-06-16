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SCHNURBALL-TEAM WEGENSTETTEN AM KIRSCHSTÄNGELI-CUP

  16.06.2026 Wegenstetten
Foto: zVg
Foto: zVg

Die Frauenriege Wegenstetten startete zum ersten Mal am Kirschstängeli-Cup in Herznach. Nach dem ersten Matchverlust gewannen sie jedes weitere Spiel und landeten auf Platz 3. An Herznach ein herzliches Dankeschön für das super organisierte Turnier. (mgt)

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