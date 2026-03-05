Immobilien
Schnippeln, kochen, erzählen und lachen

  05.03.2026 Frick
In der Küche begegnet man sich unkompliziert. Foto: zVg
«Deutsch in der Küche» und «Kirche al Dente» laden zum Austausch

Das interkulturelle Projekt «Deutsch in der Küche» startet in eine neue Runde. Den Auftakt bildet am Sonntag ein gemeinsamer Anlass mit «Kirche al Dente». Im Mittelpunkt ...

