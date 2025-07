Schnellste Mädchen und Buben

Steiner Sprintwettkampf für Kinder und Jugendliche: Kurz vor den Sommerferien fand am vergangenen Freitag der traditionelle Sprintwettkampf «de schnällscht Steiner / di schnällscht Steineri» statt, organisiert vom Turnverein Stein. Zirka 60 sportbegeisterte Kinder und Jugendliche versammelten sich in der Sportarena Bustelbach. Bei besten Wetterbedingungen feuerten zahlreiche Zuschauende die Kinder und Jugendlichen an, die mit grossem Einsatz dem Ziel entgegen sprinteten. Nach den Vor- und Zwischenläufen konnten in den Finals die verschiedenen Kategoriensieger und -siegerinnen ermittelt werden. Die Siegerpokale für «di schnällscht Steineri» und «de schnällscht Steiner» konnten Lanea Ernst und Micha Stritt überreicht werden. Die Organisatoren freuen sich schon auf das nächste Jahr, wenn es wieder heisst: Wer wird «de schnällscht Steiner» und «di schnällscht Steineri»? Herzliche Gratulation an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer und ein grosses Dankeschön an alle, die zum Gelingen dieses erfolgreichen Abends beigetragen haben. (mgt)

Die Sieger in den Kategorien

Kat. Bingis, Jahrgang 2019 und jünger, 40m: Yorkabel Fitsum und Alessio Born.

Kat. E, Jahrgang 2017/18, 50m: Juna Trachsel und Leyon Naguleswaran.

Kat. D, Jahrgang 2015/16, 60m: Vjosa Aliu und Ashwin Sulumara.

Kat. C, Jahrgang 2013/14, 60m: Malina Ernst und David Kummer.

Kat. B, Jahrgang 2011/12, 80m: Lanea Ernst und Loris Rama.

Kat. A, Jahrgang 2011/12, 80m: Sophia Mayer und Micha Stritt.