Schnellfahrer auf der Staffelegg

Die Kantonspolizei führte über das Pfingstwochenende Geschwindigkeitskontrollen an den Passübergängen Staffelegg und Benken durch. Dabei wurden neun Fahrzeuglenkende angehalten, welche deutlich zu schnell unterwegs waren. Drei von ihnen durften nicht mehr weiterfahren.

Die Kantonspolizei führte über das Pfingstwochenende Geschwindigkeitskontrollen an den Passübergängen Staffelegg und Benken durch. Dabei wurden neun Fahrzeuglenkende angehalten, welche deutlich zu schnell unterwegs waren. Drei von ihnen durften nicht mehr weiterfahren.

Die Kantonspolizei Aargau setzte am Pfingstwochenende ihre Lasermessgeräte an den Passübergängen Staffelegg und Benken ein. Auf der Staffeleggstrasse bei Küttigen galt eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Am schnellsten unterwegs war ein 39-jähriger PW-Lenker, der mit 138 km/h gemessen wurde. Nach Abzug der gesetzlichen Toleranz ergab sich eine strafbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 54 km/h. Ein 19-jähriger Automobilist passierte die Messstelle mit 132 km/h. Die strafbare Überschreitung betrug 48 km/h. Ebenfalls angehalten wurde ein 50-jähriger Motorradlenker, der mit 120 km/h unterwegs war und die erlaubte Höchstgeschwindigkeit nach Abzug der Toleranz um 36 km/h überschritt.

Der 39-jährige sowie der 19-jährige PW-Lenker und der 50-jährige Motorradlenker mussten ihren Führerausweis beziehungsweise den Führerausweis auf Probe noch vor Ort abgeben. Ein weiterer Motorradlenker im Alter von 56 Jahren wurde mit 119 km / h gemessen. Die straf bare Geschwindigkeitsüberschreitung betrug 35 km / h. Ein 38-jähriger PW-Lenker war mit 117 km/h unterwegs und damit nach Abzug der Toleranz 33 km / h zu schnell.

Mit 116 km/h wurden zudem ein 50-jähriger PW-Lenker sowie ein 53-jähriger Motorradlenker gemessen. Die straf baren Geschwindigkeitsüberschreitungen beliefen sich auf jeweils 32 km/h. Zwei weitere PW-Lenker im Alter von 29 und 33 Jahren fuhren mit 114 km/h durch die Kontrollstelle. Nach Abzug der Toleranz ergaben sich Geschwindigkeitsüberschreitungen von jeweils 30 km/h.

Keine Überschreitungen auf der Benkenstrasse

Auf der Benkenstrasse wurden während der dortigen Kontrolle erfreulicherweise keine Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Die beiden überwachten Streckenabschnitte stellen aufgrund ihres Verlaufs erhöhte Anforderungen an die Verkehrsteilnehmenden. Insbesondere bei schönem Wetter und an Wochenenden sind dort zahlreiche Fahrzeuge und Velofahrende unterwegs. Gleichzeitig queren auch Fussgänger die Fahrbahn oder bewegen sich entlang der Strasse.

Überhöhte Geschwindigkeiten bringen dabei nicht nur die fehlbaren Fahrzeuglenkenden selbst in Gefahr, sondern gefährden in erheblichem Masse auch andere Verkehrsteilnehmende. Die Kantonspolizei Aargau wird gegen verantwortungsund rücksichtsloses Verhalten weiterhin konsequent vorgehen, um schwere Unfälle zu verhindern und die Verkehrssicherheit zu erhöhen. (pol/)