Schneller Leichtathletik-Nachwuchs

Hallen-Schweizermeisterschaften in Magglingen

Die beiden Fricktaler Nachwuchstalente Manuel Núñez und Leonie Hoenke zeigten auf nationaler Ebene sehr beachtliche Leistungen.

Nachdem die Aktiven eine Woche vorher ihre Hallen-Schweizermeisterschaften durchgeführt hatten, war am vergangenen Wochenende in Magglingen der Leichtathletik-Nachwuchs an der Reihe. Je eine Athletin und ein Athlet des LV Fricktal hatten sich für diese Meisterschaften qualifiziert, und beide stiessen mit persönlichen Bestleistungen bis in die Finals ihrer Disziplinen vor.

In der Kategorie U16 trat Manuel Núñez über 60m mit der elftbesten Meldezeit an. Dass er trotz Skilager kurz vor den Meisterschaften in Form war, zeigte er bereits im Vorlauf, wo er mit 7,50 Sekunden seine bisherige persönliche Bestleistung um fast eine Zehntelsekunde unterbot. Diese Zeit bedeutete auch gleichzeitig die Qualifikation für den A-Final der besten acht. Im Final gelang ihm trotz Nervosität wieder ein guter Lauf, er blieb in 7,53 Sekunden nur unwesentlich über seiner Zeit aus dem Vorlauf. Dies reichte für den sehr guten achten Rang.

Leonie Hoenke in Sprint- und Hürdenfinals

Die U18-Athletin Leonie Hoenke hatte sich gleich in zwei Disziplinen für die Schweizermeisterschaften qualifiziert. Im Herbst noch durch eine Verletzung zurückgeworfen, kam sie rechtzeitig auf die nationalen Meisterschaften wieder in Form. Zuerst durfte sie über die 60m ihre Schnelligkeit unter Beweis stellen. In 7,92 Sekunden egalisierte sie bereits im Vorlauf ihre persönliche Bestleistung, damit qualifizierte sie sich für den B-Final. Dort legte sie noch einmal zu und sprintete in 7,90 auf den vierten Platz, was in der Endabrechnung den guten 12. Rang bedeutete.

Am zweiten Tag der Meisterschaften ging die Sechzehnjährige aus Möhlin über ihre Spezialdisziplin 60m Hürden an den Start. Bereits im Vorlauf verbesserte sie ihre persönliche Bestleistung in dieser Disziplin auf 8,75 Sekunden, und qualifizierte sich mit der viertschnellsten Zeit für den A-Final. In diesem lief sie nochmals 8,76 Sekunden, womit sie am Ende den siebten Rang belegte.

Damit haben sich beide Fricktaler Nachwuchstalente auf nationaler Ebene sehr beachtlich geschlagen und dürfen sich nun einige Tage erholen, bevor sie mit ihren Trainingskolleginnen und -kollegen vom LV Fricktal das Aufbautraining für die Aussensaison in Angriff nehmen. (mgt)