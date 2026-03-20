Schnee, Spass und ein paar blaue Flecken

Ski-Weekend von Volley Smash 05 in der Lenzerheide

Traditionsgemäss findet das Ski-Weekend von Smash 05 Laufenburg-Kaisten jeweils am Wochenende nach der letzten Spielrunde oder der Finalissima in Zofingen statt. In der Jubiläumssaison war der Anlass besonders gut besucht: Knapp 30 Vereinsmitglieder nahmen teil – so viele wie noch nie.

FRDieses Jahr war der Verein in der Lenzerheide. Schon am Freitagmorgen sind die Ersten angekommen und haben das schöne Wetter gleich für die ersten Abfahrten genutzt. Die Pisten waren am Morgen super präpariert. Einige haben sich nach vielen Jahren Pause wieder auf die Ski getraut – und den Tag unfallfrei überstanden. Am Nachmittag wurden die Pisten langsam sulzig, und die meisten sind zurück zur Unterkunft gefahren. Nach und nach sind dann auch die restlichen Vereinsmitglieder angekommen. Bei ein paar Drinks und spontanen Tischtennisrunden – mit Adiletten als Schläger – gab es noch eine kleine Überraschung: einen knallpinken Schlüsselanhänger mit dem Jubiläums-Logo und einen gemeinsamen Shot.

Der Samstag startete früh. Schon um 7.30 Uhr gab es Frühstück, damit alle rechtzeitig zur Liftöffnung auf der Piste sein konnten – denn für den Nachmittag war schlechtes Wetter angesagt. Am Vormittag waren die Bedingungen noch super, aber bald teilte sich die rund 15-köpfige Skigruppe in schnellere und gemütlichere Fahrer – so konnte jede und jeder in seinem Tempo fahren. Mittags trafen sich einige auf dem Piz Scalottas auf 2323 Metern über Meer zum Zmittag. Auch die Nicht-Skifahrer hatten einen abwechslungsreichen Tag: Eine Gruppe blieb in der Unterkunft, spielte Karten und genoss draussen einen Apéro mit Bündner Käse und Fleisch. Eine andere Gruppe fuhr aufs Rothorn, schaute sich – trotz etwas eingeschränkter Sicht wegen des Wetters

– die Aussicht an und machte eine kurze Schneewanderung.

Schlittel-Schüttelpiste

Schon um 17 Uhr stand das Nachtessen auf dem Programm – aus gutem Grund. Danach wartete ein besonderes Erlebnis: der Light Ride Lenzerheide, eine Nacht-Schlittelfahrt mit bunten Lichtern. Die Gruppe konnte zwar nicht die Bestzeiten knacken – frischer Neuschnee bremste die Schlitten und die hügelige Strecke war ziemlich anstrengend – aber trotzdem fuhren viele Smasher die Bahn mehrmals hinunter. Der Spass war riesig, auch wenn am Ende bei einigen ein paar blaue Flecken zurückblieben. Der Abend endete gemütlich in der Unterkunft. Es wurde viel gelacht, geplaudert und das eine oder andere Bier getrunken. Erst gegen vier Uhr morgens gingen die Letzten schlafen.

Am Sonntagmorgen zeigte sich der Winter noch einmal von seiner vollen Seite: Über Nacht waren rund 50 Zentimeter Neuschnee gefallen, zeitweise galt sogar Schneekettenpflicht. Glücklicherweise wurde die Pflicht aufgehoben, bevor die Heimreise losging – auch wenn einige Autos am verschneiten Parkplatz zuerst ein bisschen kämpfen mussten. (mgt)