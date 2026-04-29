Schön verrückt, dieses «Stühle verrückt»

Wiederum sorgt das Deko-Team des Fördervereins Tourismus Laufenburg unter der Federführung von Jutta Leuenberger für eine kreative Gestaltung in den beiden Altstädten. Frauen und Männer können sich mit kreativ gestalteten Objekten bei «Stühle ...

Wiederum sorgt das Deko-Team des Fördervereins Tourismus Laufenburg unter der Federführung von Jutta Leuenberger für eine kreative Gestaltung in den beiden Altstädten. Frauen und Männer können sich mit kreativ gestalteten Objekten bei «Stühle verrückt» beteiligen. Manche Kunstwerke sind bereits fertig.

Susanne Hörth

Eben erst sorgten die bunt und fantasievoll dekorierten Osterbrunnen in den beiden Laufenburger Altstädten für viel Begeisterung. Nicht nur bei der einheimischen Bevölkerung. «Wir sind extra dafür nach Laufenburg gefahren», so eine Frau aus Brugg. Wie sie nutzten viele die Möglichkeit, um bei einem gemütlichen Spaziergang die individuell gestalteten Brunnen zu bewundern. Mittlerweile sind die schmückenden Elemente bei den Brunnen verschwunden, gleichzeitig hat das nächste Dekorationsprojekt bereits begonnen. Nicht für die Brunnen, sondern die öffentlichen Plätze in den Altstadtgassen. Verantwortlich für die Verschönerungen in den Altstadtgassen beidseits des Rheins ist das Deko-Team des grenzüberschreitenden Fördervereins Tourismus Laufenburg.

Geleitet wird dieses Team von Jutta Leuenberger. Vor zwei Jahren rief sie dazu auf, bei «Laufenburg umgarnt» mitzumachen. Dem Aufruf folgten Schule, Gruppen, Paare und zahlreiche Einzelpersonen. Da wurden Baumstämme umhäkelt, Kandelaber mit Strickpullovern und Mützen ausgestattet, Bänke mit Plätzlikleidern eingehüllt und vieles mehr. Letztes Jahr waren fantasievoll gestaltete Velos der Hingucker und lockten wiederum viel Publikum in die Zweiländerstadt.

Stühle, Stühle und noch mehr Stühle

Der Fantasie sind auch beim diesjährigen Sommerdekoprojekt kaum Grenzen gesetzt. So viele hätten zuhause alte Stühle rumstehen, die nicht wirklich mehr gebraucht werden, weiss Ideenfinderin Jutta Leuenberger. Ihre Idee, diesen Möbelstücken als individuell gestaltete Kunstwerke wieder eine neue und zugleich öffentliche Beachtung zu schenken, findet Gefallen. Beim Stammtisch von «Pro Laufenburg» in der zurückliegenden Woche wurde schon f leissig über Gestaltung, Einsatz von diversen Materialien und Ausführung diskutiert.

Die Sommeraktion wird vom Tourismusbüro wiederum mit einem Wettbewerb begleitet. In diesen Tagen entsteht zudem in gemeinsamer Arbeit ein wahrhaft bunter Haufen. Alte Stühle erhalten in einer Halle der Leuenbergers einen bunten Anstrich. Pünktlich zum Sommerprojektbeginn (1. Juli bis 15. September) werden sie zu einem Turm aufgeschichtet und auf der Burgmatt aufgestellt und so zu einem Rundgang zu «Stühle verrückt» in die Altstädte einladen.