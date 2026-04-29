Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Schön verrückt, dieses «Stühle verrückt»

  29.04.2026 Laufenburg
Erste Stühle wurden kreativ geschmückt.
Erste Stühle wurden kreativ geschmückt.

Wiederum sorgt das Deko-Team des Fördervereins Tourismus Laufenburg unter der Federführung von Jutta Leuenberger für eine kreative Gestaltung in den beiden Altstädten. Frauen und Männer können sich mit kreativ gestalteten Objekten bei «Stühle ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote