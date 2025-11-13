Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Schön, bist du hier

  13.11.2025 Brennpunkt
Was am allermeisten zählt: Elena Giamminelli (links), Sandra De Minico und diese Vorfreude auf einen ganz besonderen Heiligabend. Foto: zVg
Was am allermeisten zählt: Elena Giamminelli (links), Sandra De Minico und diese Vorfreude auf einen ganz besonderen Heiligabend. Foto: zVg

Weil es so kostbar ist: «Wiehnachte Zäme» findet erneut statt: Nicht nur über den wahren Kern von Weihnachten reden, sondern danach handeln: Elena Giamminelli und Sandra De Minico wollen, dass an Heiligabend niemand allein sein muss. Und viele Freiwillige springen ihnen ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote