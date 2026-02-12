Immobilien
Schmutziger oder Dritter Faisse?

  12.02.2026 Fricktal
Hauptsache, es macht zünftig Spass. Das Bild stammt vom Möhliner Kinderumzug am Schmutzigen – pardon – am 3. Faisse 2024. In Möhlin-Ryburg geht es ab dem 3. Faisse jeweils rund bis Aschermittwoch. Foto: Ronny Wittenwiler
Über die Bezeichnungen der Fasnachtstage

Wie nennen die Narren am Hochrhein den heutigen Auftakt der eigentlichen Fasnacht? Beide Begriffe «schmutzig» und «faiss» bedeuten im Alemannischen «fettig» und beziehen sich auf das Gebäck, das vor ...

