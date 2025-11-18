Schmerzhafte Niederlage gegen ein Team aus dem Tabellenkeller

Handball, NLB: T V Möhlin verliert gegen den TSV Fortitudo Gossau

Gegen den physisch starken und emotionsgeladenen Gegner aus Gossau hatte der TV Möhlin am späten Sonntagnachmittag das Nachsehen und verlor die Partie mit 22:29 (12:15).

Christine Steck

Die Gäste aus Gossau fanden zunächst besser in die Partie, ehe Möhlin in der sechsten Spielminute die Führung zum 3:2 übernahm. Nach dem nächsten Treffer von Ruben Ribeiro stockte der Fricktaler Angriff und die Gäste erspielten sich ein erstes Polster von zwei Toren, was Möhlins Trainer Zoltan Majeri zur Auszeit bewog (13.). Zwar zeigte die Ansage Wirkung mit dem Treffer von Lukas Grandi, aber danach schlichen sich zu viele Fehler ein. Erst in der 19. Spielminute gelang der Ausgleich zum 9:9 und wenig später die erneute Führung. Diese hielt aber nicht, zu fehlerhaft und torarm verliefen die nächsten Minuten. Gossau, das im Tabellenkeller liegt, spürte Aufwind und bejubelte jedes seiner Tore, jede gelungene Aktion lautstark und impulsiv. Derweil beim Heimteam – man muss es leider sagen – das gewohnte Feuer, vor allem offensiv fehlte. Und weil es in der Folge wenig Zählbares gab, erhöhte der physisch präsente Gegner zum Pausenstand von 12:15 aus Möhliner Sicht.

Möglicher Sieg im Angriff verspielt

Nach der Pause bot sich ein ähnliches Spiel, jedoch mit mehr Tempo in den jeweiligen Angriffen. Kein Team konnte sich vorentscheidend absetzen, weil sich Fehler im Zuspiel oder Richtung Tor bei beiden Mannschaften bemerkbar machten. Doch Gossau nutzte eine Fricktaler Zeitstrafe gegen Grandi und verwandelte auch den folgenden Siebenmeter durch Etienne Kobler souverän zum 15:18 (38.) und setzte sich langsam ab. Aber das Heimteam kam noch einmal zurück und erzielte in der 49. Spielminute den Anschlusstreffer zum 20:21 durch Mitch Giezeman. Danach scheiterte man zweimal an Keeper Haris Berisha und obwohl auch Robin Santeler gegen Bujar Ramosaj hielt, lief der Gossauer Express nun vollends an und baute den Vorsprung kontinuierlich aus, auch weil der TV Möhlin in der Schlussphase (55.) noch in doppelter Unterzahl agieren musste. Nach Rückraumspieler Grandi musste wenige Sekunden später auch Kreisläufer Giezeman auf die Bank, was Gossau durch Yannick Harder dankend annahm. So enteilten die Gäste am Ende und feierten einen deutlichen Sieg. Während diese den Tabellenkeller verlassen, rutscht Möhlin vom ersten auf den vierten Platz in der Tabelle.

Am nächsten Samstag, 22. November, geht es auswärts weiter. Ab 17 Uhr gastiert Möhlin beim TV Steffisburg in Thun in der Lachenhalle.

Möhlin mit: Santeler (5/31, 17%) Roth; Ceppi (1), Veloso Ribeiro (2), Soder, Kreuzer (2), Ben Romdhane (8), Fässler, Grandi (5), Giezeman (2), Schweizer (1), John, Waldmeier (1).