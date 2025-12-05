Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Schlusshock

  05.12.2025 Laufenburg
Die Pro Senectute Wandergruppe in der Colonia Italiana Stein. Foto: zVg
Die Pro Senectute Wandergruppe in der Colonia Italiana Stein. Foto: zVg

Pro Senectute-Wandergruppe Bezirk Laufenburg

Kürzlich trafen sich über fünfzig Wanderbegeisterte der Pro Senectute-Wandergruppe Bezirk Laufenburg zum traditionellen Schlusshock in der Colonia Italiana in Stein. Nach einer feinen Spaghettata, von der Colonia Italiana ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote