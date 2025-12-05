Kürzlich trafen sich über fünfzig Wanderbegeisterte der Pro Senectute-Wandergruppe Bezirk Laufenburg zum traditionellen Schlusshock in der Colonia Italiana in Stein. Nach einer feinen Spaghettata, von der Colonia Italiana ...

Pro Senectute-Wandergruppe Bezirk Laufenburg

Kürzlich trafen sich über fünfzig Wanderbegeisterte der Pro Senectute-Wandergruppe Bezirk Laufenburg zum traditionellen Schlusshock in der Colonia Italiana in Stein. Nach einer feinen Spaghettata, von der Colonia Italiana zubereitet, informierte Eveline Dillinger, Leiterin der Pro Senectute-Beratungsstelle Bezirk Laufenburg, die Anwesenden über Änderungen im neuen Wanderjahr 2026. In Zeiten der Digitalisierung werden die Wanderangebote künftig online auf der Internetseite von Pro Senectute Aargau aufgeschaltet und laufend aktualisiert.

Eine reich bebilderte Rückschau liess die vielen schönen Erlebnisse des vergangenen Jahres nochmals aufleben – ob Spaziergänge, kürzere Touren oder anspruchsvollere Bergwanderungen. Im Anschluss an die Präsentation des Wander programms für das erste Halbjahr 2026 wurden die wichtigsten Regeln für ein gutes und sicheres Wandern in der Gruppe in Erinnerung gerufen.

Zum Abschluss wurde ein Neujahrsgebet aus dem Jahr 1883 verlesen: «… schenke unseren Freunden mehr Wahrheit und der Wahrheit mehr Freunde. Gib den Regierenden ein besseres Deutsch und den Deutschen eine bessere Regierung. Herr, sorge, dass wir alle in den Himmel kommen, aber bitte nicht sofort.» Verfasser ist Hermann Kappen von St. Lamberti, Münster. (mgt)