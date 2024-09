Urs Baumann, der langjährige Leiter des AGVS-Kurscenters in Lenzburg, trat Mitte September in den Ruhestand und übergab den Schlüssel an seinen Nachfolger Thomas Jäggi.

Das Kurscenter des AGVS (Auto Gewerbe Verband Schweiz), Sektion Aargau, ist der Berufsschule ...