Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Schlüsselübergabe im Feldschlösschen

  25.11.2025 Rheinfelden
Generationenwechsel bei den Fahrzeugen: Die Feuerlöschgruppe zwischen neu und alt. Foto: Sina Horvath
Generationenwechsel bei den Fahrzeugen: Die Feuerlöschgruppe zwischen neu und alt. Foto: Sina Horvath

Ein neues Mehrzweck-Fahrzeug für die Betriebsfeuerwehr

An der Schlussübung der Betriebsnotfallorganisation erfolgte die offizielle Schlüsselübergabe. Die Betriebsfeuerwehr erhält ein neues Fahrzeug für vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

...
X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote