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Schlüssel und Schwert sind vertauscht

  10.07.2026 Obermumpf, Wallbach

Am vergangenen Sonntag feierten Obermumpf und Wallbach das Patrozinium. Begleitet von vier Ministranten zog Pfarrer Stephan Feldhaus in die voll besetzte Kirche ein. Er war überwältigt, dass sich so viele auf den Weg in die Kirche gemacht haben. Zu Ehren der Apostel Peter und Paul wurde ...

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