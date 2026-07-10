Schlüssel und Schwert sind vertauscht

Am vergangenen Sonntag feierten Obermumpf und Wallbach das Patrozinium. Begleitet von vier Ministranten zog Pfarrer Stephan Feldhaus in die voll besetzte Kirche ein. Er war überwältigt, dass sich so viele auf den Weg in die Kirche gemacht haben. Zu Ehren der Apostel Peter und Paul wurde ...

Am vergangenen Sonntag feierten Obermumpf und Wallbach das Patrozinium. Begleitet von vier Ministranten zog Pfarrer Stephan Feldhaus in die voll besetzte Kirche ein. Er war überwältigt, dass sich so viele auf den Weg in die Kirche gemacht haben. Zu Ehren der Apostel Peter und Paul wurde ein festlicher Gottesdienst gefeiert. Die beiden Jünger sind als lebensgrosse Figuren dargestellt. Mit Schlüssel und Schwert stehen sie links und rechts neben dem Hochaltar. Auffällig ist, dass Petrus das Schwert hält und Paulus den Schlüssel. Warum die Symbole vertauscht sind, ist bis heute ein Rätsel. Gesanglich wusste der Kirchenchor unter der Leitung von Sebastian Neumann zu begeistern. Die Klänge der Trompete und Orgel, meisterhaft gespielt von Markus Tannenholz und Sebastian Neumann, rundeten das musikalische Erlebnis ab. Für all diese Darbietungen ernteten die Musiker grossen Applaus. Zum Abschluss des Gottesdienstes waren alle Anwesenden herzlich zu einem Apéro eingeladen, der zum gemütlichen Beisammensein und Austausch einlud. (mgt)