Schliessung der Post Stein

Schon länger ist bekannt, dass die Schweizerische Post die Poststelle in Stein schnellstmöglich schliessen will. Die Alternative ist eine Postagentur bei einem Detailhändler. Das Dienstleistungsangebot wird dadurch eingeschränkt. Ein Vorteil wären die längeren Öffnungszeiten. Für den Gemeinderat ist der Erhalt der Poststelle im Dorf sehr wichtig, deshalb hatte er gegen die Schliessungsverfügung der Post Beschwerde bei der PostCom eingereicht. Dies ist die Eidgenössische Postkommission, welche den Parteien eine Empfehlung abgibt.

Wie nun die Gemeindeverwaltung mitteilt, ist am 30. Januar die Empfehlung der PostCom eingetroffen. «Demnach steht der Entscheid der Post im Einklang mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen und ermöglicht nach wie vor eine gute postalische Grundversorgung im fraglichen Gebiet. Der Entscheid ist daher nach der Beurteilung der PostCom nicht zu beanstanden», so die Mitteilung der Gemeinde.

Gemeinschreiber Sascha Roth bedauert das sehr. «Leider war diese Beurteilung so zu erwarten. Somit hat die Schweizerische Post nun freie Hand, die Poststelle in Stein zu schliessen und durch eine Postagentur zu ersetzen.» Weiter betont er: «Wir haben uns schon erhofft, dass die PostCom die regionale Bedeutung der Steiner Poststelle mehr gewichtet, zumal sich der Regierungsrat deutlich für den Erhalt des hiesigen Standorts ausgesprochen hat.» In Stein ist man sich sicher, dass «der Kahlschlag am schweizerischen Poststellennetz weitergeht. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann die nächste Abbaurunde gestartet wird.» (sh)