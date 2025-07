Schleuniger an der Oder-Rundfahrt top

Das PSP-Team startete im Juli bei der 44. Austragung der Internationalen Oder-Rundfahrt. Diese Rundfahrt in Frankfurt an der Oder war ein Saisonhighlight mit starker Konkurrenz von 20 geladenen Elite-Mannschaften wie den UCI Teams von Rembe, ...

Fricktaler Elite Radteam mit starker Leistung

Der Prolog ein Einzelzeitfahren über 2,7 Kilometer in Frankfurt an der Oder war eine erste Standortbestimmung und die PSP-Fahrer beendeten diesen Prolog im Mittelfeld. In der 1. Etappe in Güldendorf mit knackigen Steigungen über 105 Kilometer konnte sich, kurz Schluss, Eike Behrens (GER/Team Stevens) absetzen und gewann Solo vor einem 30-köpfigen Verfolgerfeld. Erfreulicherweise sprinteten Nicola Schleuniger (5.) und Robin Kull (6.) in die Top-Ten des Tages.

In Podelzig stand die 2. Etappe auf dem Programm über 156 Kilometer. Der Niederländer Jarne van de Ven (Dutch Food Valley CT) konnte sich am Ende durchsetzen und Nicola Schleuniger wurde hervorragender Dritter des Tages, als 10. finishte Robin Kull.

In der 3. Etappe in Eisenhüttenstadt über flache 126 Kilometer bei Regen hatte das PSP-Team Pech: Es gab einen Defekt und einen Sturz. Dennoch kamen alle mit dem Feld mit 16 Sekunden Rückstand auf den Etappensieger Sebastian Niehues (GER/Frankfurt-Opelt) ins Ziel. Die letzte Etappe bei teilweise heftigem Regen in Seelow, über 108 Kilometer, wurde von Quinten Veling (NED/Diftar CT) gewonnen.

Nicola Schleuniger wurde Gesamt Siebter und damit kann das einzige Fricktaler Elite-Radteam ein äusserst positives Fazit ziehen. (mgt)