Schlechter Belag muss ersetzt werden.

Im Sommer 2025 wurde der Deckbelag bei der Nordumfahrung Bad Zurzach eingebaut. Es zeigte sich, dass dieser nicht den Qualitätsanforderungen entspricht. Deshalb muss der bestehende Belag abgefräst und ein neuer Deckbelag eingebaut werden.

Im Sommer 2025 wurde der Deckbelag bei der Nordumfahrung Bad Zurzach eingebaut. Es zeigte sich, dass dieser nicht den Qualitätsanforderungen entspricht. Deshalb muss der bestehende Belag abgefräst und ein neuer Deckbelag eingebaut werden.

Für diese Arbeiten ist vom 3. bis 16. August eine Vollsperrung der Nordumfahrung Bad Zurzach erforderlich. Die Sperrung ist aus sicherheitstechnischen Gründen notwendig und ermöglicht den Einbau des Belags über die ganze Breite ohne Mittelfuge. Gleichzeitig können die Arbeiten dadurch effizienter ausgeführt werden und lärm- und erschütterungsintensive Arbeiten können während der Nacht vermieden werden, teilt der Kanton mit. Verschiedene Arbeiten sind witterungsabhängig: Schlechtwettertage könnten zu einer Verlängerung der Sperrzeit führen. Der Verkehr wird während der Sperrung über die Ostumfahrung, die Hauptstrasse sowie über die Zürcher- und Baslerstras-se umgeleitet. Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert. Beim Abfräsen des alten Belags und beim Einbau des neuen Belags lassen sich Lärm und Erschütterungen nicht vermeiden. Die Unternehmung und die Bauherrschaft bitten die Betroffenen dafür um Verständnis.

(nfz)