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Schlechter Belag muss ersetzt werden.

  23.07.2026 Fricktal

Im Sommer 2025 wurde der Deckbelag bei der Nordumfahrung Bad Zurzach eingebaut. Es zeigte sich, dass dieser nicht den Qualitätsanforderungen entspricht. Deshalb muss der bestehende Belag abgefräst und ein neuer Deckbelag eingebaut werden.

Für diese Arbeiten ist vom 3. bis 16. August ...

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