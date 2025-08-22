Schlagende Argumente für das Recycling

So kann man sich täuschen: Bislang gingen wir immer davon aus, dass die Schweizer die eifrigsten Recycler auf diesem unseren Erdenrund sind. Doch da scheint der Eidgenossenschaft im nördlichen Nachbarland ernsthafte Konkurrenz zu erwachsen. Jedenfalls kam es kürzlich in Badisch ...

So kann man sich täuschen: Bislang gingen wir immer davon aus, dass die Schweizer die eifrigsten Recycler auf diesem unseren Erdenrund sind. Doch da scheint der Eidgenossenschaft im nördlichen Nachbarland ernsthafte Konkurrenz zu erwachsen. Jedenfalls kam es kürzlich in Badisch Rheinfelden zu einer Auseinandersetzung auf dem Recyclinghof, die schliesslich in einer veritablen Schlägerei endete, wie einer Polizeimeldung zu entnehmen ist. Dabei gingen die Beteiligten ziemlich rabiat zur Sache: Es flogen die Fäuste, eine Frau schlug einem jungen Mann einen Besen auf den Kopf und ihr Begleiter warf eine Mülltonne auf das Opfer. Dieses zog sich eine Platzwunde am Kopf und Verletzungen im Gesicht zu. Ob bei der handfesten Auseinandersetzung auch Altmetall oder gar Elektroschrott zu Schaden kam, geht aus der Polizeimeldung nicht hervor. Es kann aber nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

Dies alles nur, weil die Streithähne sowie -hühner ihre Dosen, Gläser und Flaschen fachgerecht als Erste entsorgen wollten – und jemand ein bisschen gedrängelt hatte. Ich glaube, die Deutschen nehmen das Recyclen noch ein bisschen ernster als die Schweizer. Koste es, was es wolle.

DER SALZSTREUER

