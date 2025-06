Schiessverein Gansingen bleibt auf Kurs

Gleich drei Gruppen des Schiessvereins Gansingen, eine im Feld D (Stgw 57 03) und zwei im Feld E (Stgw 90), durften am Final der kantonalen Gruppenmeisterschaft in Buchs teilnehmen. Schon damit konnten die Gansinger am letztjährigen Erfolg anknüpfen. Am Vormittag trat die Gansinger Gruppe im Feld D mit Roman Mäder (142 Pkte.), Werner Erdin (138 Pkte), Claude Chenaux (137 Pkte.), Sepp Zumsteg (135 Pkte.) und Kuno Rohner (126 Pkte.) gegen weitere 59 Gruppen an. Sie konnten mit einer Gesamtpunktzahl von 678 Punkten und einem soliden 12. Schlussrang den Wettkampf beenden. Die Qualifikation für die eidgenössischen Heimrunden haben sie erreicht und können an diesem weiterführenden Wettkampf teilnehmen.

Am Nachmittag hiess es für die beiden Gruppen aus dem Feld E «Feuer frei». Die Gansinger waren etwas angespannt, da die Mitstreiter gemäss Vorrundenrangliste «gut im Strumpf» zu sein schienen. Im Feld E traten total 44 Gruppen gegeneinander an. Die Gruppe E1 mit Andi Erdin (137 Pkte.), Martin Weiss (136 Pkte.), Yvonne Erdin (135 Pkte.), Stefan Jäggi (132 Pkte.) und Mathias Senn (131 Pkte.) versuchten alles, um an ihren Erfolg vom letzten Jahr anzuknüpfen. Die Bedingungen schienen auf den ersten Blick einfach, schon bald zeigte sich aber, dass es eine Herausforderung war, an diesem Tag hohe Resultate zu erzielen. Die Gruppe E1 konnte den guten 6. Schlussrang belegen und hat sich ebenfalls für die eidg. Heimrunden qualifiziert.

Höchstes Einzelresultat

Die Gruppe E2, bestehend aus Thiago Obrist (137 Pkte.), Marco Jappert (137 Pkte.), Luca Moser (136 Pkte.), Tobias Lüthi (129 Pkte.) und Ramon Hutter, der in den letzten Minuten des Wettkampfs das hervorragende Resultat von 143 Punkten erzielte und damit das höchste Einzelresultat des gesamten Teilnehmerfelds im Feld E erreichte, trat ebenfalls am Final an. Ramon Hutter konnte mit seinem Glanzresultat der Gruppe E2 zum Erfolg verhelfen. Mit einer Gesamtpunktzahl von 682 Punkten erreicht die Gruppe E2 den hervorragenden 2. Schlussrang. Die Freude war riesig und die jungen konnten den erfahrenen Schützen einmal mehr zeigen, was in ihnen steckt. Natürlich ist auch bei dieser Gruppe die Qualifikation für die eidg. Heimrunden gesichert.

Es ist nicht selbstverständlich, dass alle antretenden Gruppen die Qualifikation für die eidg. Heimrunden schaffen. Die Vereinsgeschichte des Schiessvereins Gansingen darf somit um ein weiteres Highlight ergänzt werden. (mgt)