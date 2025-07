SCHIESSVEREIN GANSINGEN AM ST. GALLER KANTONALSCHÜTZENFEST IM SARGANSERLAND

Am letzten Samstag nahm der Schiessverein Gansingen mit total 30 Teilnehmenden erfolgreich am 63. St. Galler Kantonalschützenfest im Sarganserland teil. Die Teilnehmenden fingen bereits kurz nach Ankunft in Mels an, ihre gelösten Stiche zu absolvieren und der eine oder andere Kranz ...

Am letzten Samstag nahm der Schiessverein Gansingen mit total 30 Teilnehmenden erfolgreich am 63. St. Galler Kantonalschützenfest im Sarganserland teil. Die Teilnehmenden fingen bereits kurz nach Ankunft in Mels an, ihre gelösten Stiche zu absolvieren und der eine oder andere Kranz konnte bereits vor dem Znüni verzeichnet werden. Der Schiessverein Gansingen konnte am St. Galler Kantonalschützenfest ein Sektionsresultat von 93,261 (Kategorie 2) erreichen. (mgt) Foto: zVg