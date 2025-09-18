SCHIESSVEREIN GANSINGEN AM SCHWEIZERISCHEN GRUPPENFINAL

Eine Gruppe vom Schiessverein Gansingen aus dem Feld E (Stgw 90) durfte in diesem Jahr erstmals in Winterthur am Schweizerischen Gruppenfinal teilnehmen. Die erste Runde bestritten die fünf Schützen Thiago Obrist, Martin Weiss, Ramon Hutter, Mathias Senn und Tobias Lüthi mit einem ...

Eine Gruppe vom Schiessverein Gansingen aus dem Feld E (Stgw 90) durfte in diesem Jahr erstmals in Winterthur am Schweizerischen Gruppenfinal teilnehmen. Die erste Runde bestritten die fünf Schützen Thiago Obrist, Martin Weiss, Ramon Hutter, Mathias Senn und Tobias Lüthi mit einem guten Resultat, sie belegten den 10. Zwischenrang und qualifizierten sich somit für die zweite Runde. Es war äusserst spannend, die Gansinger konnten ihr Resultat in der zweiten Runde nicht mehr ganz bestätigen, erzielten aber ein solides Resultat und wurden gute Elfte. (mgt)