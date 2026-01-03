Schiesserei zum Lachen

Kaum waren im oberen Fricktal die letzten Silvesterböller verstummt, kam es in Bözen zu einer wilden Schiesserei. Im Krimi «Die Jagd nach dem Skelett» sorgt die Theatergruppe Bözen ohne ...

Kaum waren im oberen Fricktal die letzten Silvesterböller verstummt, kam es in Bözen zu einer wilden Schiesserei. Im Krimi «Die Jagd nach dem Skelett» sorgt die Theatergruppe Bözen ohne Zweifel mit einigen Waffen für Lärm, aber auch für echte Spannung und unzählige Lacher.

Vreni Weber

Auch wenn die Polizei etwas Licht ins Dunkel bringt, bleibt zum Schluss die Frage, will der Gangsterboss Pedro del Medico (Hansueli Amsler) nur einen Knochen mehr für seinen Hund oder hat es mit dem ominösen Skelett wirklich etwas auf sich? Schüsse fallen vor dem Schlosshotel zur goldenen Traube. Ein Verletzter flüchtet mit letzter Kraft in den Schutz des Weinkellers. Die Hotel-Besitzerin Rita von Saravin (Sabrina Winter) hat sich und das Hotel – nachdem ihr Mann mitsamt dem Koch verschwunden ist – total vernachlässigt. Damit aber nicht genug. Ein leergeräumter Weinkeller macht ihr Sorgen und ein Mafioso (Michael de Groot), auf der Suche nach einem angeblich wertvollen Skelett, bedroht sie. Mit einer Waffe in der einen und der Schnapsflasche in der anderen Hand, verteidigt sie sich. Ihre Freundin Olivia (Sina Schmid) stellt ihr kurzerhand und völlig uneigennützig den Ex-Häftling Klaus (Peter Amsler) zur Seite. Er soll ihr bei der Renovierung des Hotels helfen. Die Zusammenarbeit will nicht recht klappen, da beide eine recht unterschiedliche Arbeitsauffassung haben.

Von der Neugierde getrieben

Oskar Linsen (Michael Winter), ein junger Historiker, welcher bei seiner Bachelor-Arbeit auf die Geschichte eines verschwundenen Handelsreisenden gestossen ist, treibt die Neugierde ins Schlosshotel. Er erzählt, dass der Handelsreisende Federico del Medico vor 200 Jahren ein Geschenk eines osmanischen Sultans nach Schweden überbringen sollte. Doch weder del Medico, noch das Geschenk – fünf Lapislazuli-Steine, fünf Saphire und fünf Rubine – seien je in Schweden angekommen. Der letzte nachgewiesene Aufenthalt von del Medico sei das Schlosshotel zur goldenen Traube. Als Klaus im Keller bei der Suche nach Tiefkühlware die vermeintliche Leiche von Tim Bruckner (Tim Farruggio) findet, alarmiert Linsen die Polizei. Kommissarin Kuznetsowa (Larissa Kümin) und Pathologin Corinna Böller (Vreni Liebhardt) können die Situation zwar etwas beruhigen, tappen aber völlig im Dunkeln.

Mit dem Stück «Die Jagd nach dem Skelett» ist dem Autor Daniel Kaiser ein Kurzkrimi mit unerwarteten Wendungen und lustigen Wortspielen gelungen. Die Bözer Theaterleute inszenieren das Stück unter der Regie von Vreni Liebhardt wieder einmal mehr als gekonnt und sorgen für einen lustvollen, fröhlichen Start ins neue Jahr.

Weitere Spieldaten:

3.1.2026, 9.1.2026, 10.1.2026, jeweils um 20.00 Uhr, Reservationen www.theater-boezen.ch