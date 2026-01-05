Oeschgen: Scheibensprenger fertigten 1099 Schiibe

«Bereit zum Schiibesprengen am Sonntag, 22. Februar», melden die Mitglieder. Mit Hilfe vom Samichlaus stockte ein gutes Dutzend Männer, mit scharfen Beilen hantierend, das Lager mit neuen Scheiben aus Hagebuchen-Holz auf, auch die Zentrumsbohrung für die Haselrute durfte nicht fehlen. Auch werden sich noch einige von Chlaus Sepp und Schmutzli Hans im Homeoffice gefertigte dazugesellen. Freudestrahlend dürfen dann Klein und Gross kostenlos die im Feuer angeglühten «Schiibe» kometengleich ins Tal hinunter segeln lassen. (mgt)