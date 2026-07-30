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Schäden bei der alten Holzbrücke

  30.07.2026 Stein
Zurzeit ist auf deutscher Brückenseite ein Teil der Fahrbahn abgesperrt. Foto: Susanne Hörth
Zurzeit ist auf deutscher Brückenseite ein Teil der Fahrbahn abgesperrt. Foto: Susanne Hörth

Regelmässig wird die historische Holzbrücke zwischen Stein und Bad Säckingen baulich untersucht. Bei der letzten Prüfung wurden auf deutscher Seite beim ersten Brückenfeld Schäden festgestellt, die Auswirkungen auf die Tragfähigkeit haben.

Eine provisorische Sicherungsmassnahme ...

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