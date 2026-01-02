Wer ist hier der Gemeindeammann?

Wir können nur spekulieren. Aber gleich mehrere Indizien sprechen dafür, dass diese Momentaufnahme aus der Silvesternacht Gemeindeammann Markus Fäs zeigt, und Loris Gerometta, seinen designierten Nachfolger. Zugegeben, das Bild könnte auch Gemeindeammann Loris Gerometta zeigen, zusammen mit alt Gemeindeammann Markus Fäs. Die Frage ist eben: Wann wurde dieses Foto, der Redaktion zur Verfügung gestellt und übrigens merci dafür, denn ganz genau aufgenommen – vor oder nach Mitternacht?



Und da sind wir eben bei den Indizien. Noch hält Markus Fäs den Schlüssel fürs Gemeindehaus in der Hand. Und eine Magnumflasche Champagner, die nach Mitternacht noch nicht entkorkt worden sein soll? Also bitte, wo kämen wir da hin!



Und so dürfte das Bild den Gemeindeammann Markus Fäs zeigen, der sein Versprechen in der Silvesternacht wahrmachte, nachdem er zuvor am Dienstag in der NFZ erklärt hatte: «Ich gehe mit einer Magnumflasche Champagner und dem Gemeindehausschlüssel zu meinem Nachfolger Loris Gerometta, übergebe beides, und dann stosse ich mit ihm an auf einen Abschied und einen Neuanfang.» Und Loris Gerometta? Er sprach von einem «tollen und ehrenvollen Moment, den ich sehr zu schätzen weiss». Er ist, soviel ist sicher, jetzt neuer Gemeindeammann von Möhlin. (rw)