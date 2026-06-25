Schattenspender, Verweilort und Hingucker

Die besondere Neugestaltung des Steiner Saalbau-Platzes: Sie bestehen aus Holz, verfügen über Stämme und sich nach oben öffnende Kronen. Und doch sind es keine Bäume, die derzeit in Stein auf dem Platz zwischen den Schulhäusern B und C, dem Saalbau und dem Gemeindehaus in die Höhe wachsen. Vielmehr fügen sich hier vier tragende Elemente zu einer kunstvollen Dachkonstruktion zusammen. Besonders eindrücklich zeigt sich dies aus der Vogelperspektive.

Schon bald entsteht hier ein Ort zum Verweilen und für öffentliche Anlässe. Vor einem Jahr hat die Steiner Gemeindeversammlung für die Neugestaltung des Platzes einen Kredit von 1,069 Millionen Franken bewilligt. Zur aussergewöhnlichen Holzkonstruktion betont Gemeindeschreiber Sascha Roth: «Es ist ein Unikat und wurde von der Erne AG Holzbau in Stein entworfen.»

Zu den noch ausstehenden Arbeiten erklärt er: «Es wird noch eine Beleuchtung integriert und das Dach mit Membranen verschlossen.» Der neue, vor Regen und Sonne geschützte Platz mit einer Fläche von rund 400 Quadratmetern soll bis zur Bundesfeier am 31. Juli 2026 fertiggestellt sein. (sh)