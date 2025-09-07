Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Schaf-Nachwuchs auf dem Sennhof

  07.09.2025 Fokus
Schafe dürfen durch Wanderer nicht gefüttert werden. Fotos: Regula Laux
Schafe dürfen durch Wanderer nicht gefüttert werden. Fotos: Regula Laux

Neben Schafen werden in Laufenburg auch Freiberger-Pferde gezüchtet

Auf der grossen Weide neben dem Sennhof, nicht weit entfernt vom Laufenburger Schwimmbad, begegnen Spaziergängerinnen und Spaziergänger vielen Schafen, schwarzen und beigen, grossen und kleinen. Landwirt ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote