SBB wechselt Bahn-Gleise aus

Die SBB nimmt auf der Bahnstrecke zwischen Hornussen und Frick von Februar bis April 2026 Unterhaltsarbeiten vor. In diesem Abschnitt erneuert das Bauteam das bergseitige Gleis über eine Länge von knapp zwei Kilometern.

Aus betrieblichen Gründen werden die Arbeiten in Nachtschichten und einer längeren, durchgehenden Gleissperrung realisiert. Die Reisezüge verkehren fahrplanmässig. «Die SBB ist bemüht, die Lärmemissionen möglichst gering zu halten und bittet um Verständnis. Anwohnende der Strecke werden zusätzlich mit einem Schreiben per Post informiert.» (mgt/sir)

Vorarbeiten: Nachtsperrungen So/Mo bis Do/Fr vom 8.2. bis 2.4.2026; Hauptarbeiten Gleiserneuerung: durchgehende Gleissperre vom 3.4. bis 12.4.2026; Nacharbeiten: Nachtsperrungen So/Mo bis Do/Fr vom 12.4. bis 24.4.2026