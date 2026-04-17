SBB-Brücke Rain wird ersetzt

Mehr als 100 Jahre trägt die Brücke Rain auf ihrem «Buckel». Bis Ende August soll der Bahnübergang durch einen neuen ersetzt werden. Die SBB investiert dafür rund 2 Millionen ...

Überführung zwischen Frick und Gipf-Oberfrick ist in die Jahre gekommen

Mehr als 100 Jahre trägt die Brücke Rain auf ihrem «Buckel». Bis Ende August soll der Bahnübergang durch einen neuen ersetzt werden. Die SBB investiert dafür rund 2 Millionen Franken.

Susanne Hörth

Eine Baustelle am Anfang und eine Baustelle am Ende – das trifft aktuell auf den Juraweg in Frick zu. Nach dem Einbiegen vom Kirchmattweg her in Richtung Schwimmbad herrscht auf einem Teilstück aufgrund der Arbeiten für den Fricker Wärmeverbund Einbahnverkehr. Am Ende des Weges befindet sich die SBB-Brücke. Ein Baustelleninstallationsplatz und Hinweistafeln weisen auf die Arbeiten am Übergang zwischen Frick und Gipf-Oberfrick hin. «Trotz steter Unterhaltsarbeiten nagt der Zahn der Zeit an der Brücke aus dem Jahr 1906. Nun ist ein Ersatz erforderlich», erklärt SBB-Mediensprecher Reto Schärli den Grund für die neue Brücke Rain.

Die Arbeiten dafür haben bereits in diesem Monat begonnen. Die SBB schreibt, dass bis Ende Juli mit Wartezeiten von bis zu 30 Minuten für alle Verkehrsteilnehmenden zu rechnen sei. Besondere Vorsicht gelte im Zusammenhang mit den Lastwagen: Für die Vorbereitungsarbeiten beim Brückenprojekt müssen sie teilweise rückwärtsfahren, heisst es seitens der SBB.

Für weitere Vorbereitungsarbeiten muss die Brücke zudem in den Nächten vom 19. bis 24. April jeweils von 21 bis 6 Uhr für den Strassen-, Velo- und Fussgängerverkehr gesperrt werden.

Fit für die nächsten 100 Jahre

Auf die Frage, in welchen Schritten die Arbeiten für die neue Brücke erfolgen, sagt Reto Schärli: «Neben der bestehenden Brücke werden in Kranreichweite die Teile für die neue Brücke vorfabriziert.» Die neue Brücke werde dann im August 2026 innerhalb einer Woche eingesetzt. «Ende April bauen wir vor den alten Auflagern der Brücke beidseitig eine Schutzwand.» Weiter hält der SBB-Mediensprecher fest: «Danach machen wir die alten Auf lager für weitere 100 Jahre Einsatz fit.»

Zu den Kosten sagt Schärli: «Die Projektkosten belaufen sich gemäss aktueller Prognose auf rund 2 Millionen Franken.»