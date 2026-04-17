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SBB-Brücke Rain wird ersetzt

  17.04.2026 Frick
Bis Ende August soll die neue Brücke stehen. Foto: Susanne Hörth
Bis Ende August soll die neue Brücke stehen. Foto: Susanne Hörth

Überführung zwischen Frick und Gipf-Oberfrick ist in die Jahre gekommen

Mehr als 100 Jahre trägt die Brücke Rain auf ihrem «Buckel». Bis Ende August soll der Bahnübergang durch einen neuen ersetzt werden. Die SBB investiert dafür rund 2 Millionen ...

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