Saybien Zumsteg holt den Sieg ins Fricktal

666. Prüfung am Brugger Abendrennen

Das fünfte Brugger Abendrennen in der 60. Saison war zugleich auch die 666. Prüfung der seit dem Jahre 1967 laufenden Prüfungen der Radsportler. Für den einzigen Fricktaler Sieg an diesem Jubiläumsabend war Saybien Zumsteg (Gansingen) besorgt.

August Widmer

Zumsteg, der in der zweiten Saison als Anfänger steht, gewann die Prüfung des Nachwuchses, wo neben Anfängern und Junioren auch die Frauen und die Hobbyfahrer mittun, mit sieben Punkten Vorsprung. Er schwang vor dem Junior Jan Altstätter (Ehrendingen) obenaus. Für Zumsteg ging mit diesem Sieg eine längere Pechsträhne zu Ende, war er doch bei nationalen und internationalen Rennen mehrmals gestürzt. Zum Glück blieb es bei diesen Stürzen bei Materialschäden. Mit dem Sieg am fünften Abendrennen konnte Zumsteg wieder an die in den ersten Frühjahres-Rennen gezeigten Leistungen anknüpfen. Mit seinem Sieg, dem ersten in der laufenden Saison im Brugger Schachen, schob sich Zumsteg in der Saisonwertung der Abendrennen auf den dritten Zwischenrang. Diese Wertung wird weiterhin von Louis Munk vom RV Sulz angeführt. Munk fehlte nach drei Siegen in Serie am Abendrennen dieser Woche. «Der Sturz vom Samstag am GP Gippingen hat mir doch mehr zugesetzt als zuerst angenommen. Deshalb nahm ich am Abendrennen dieser Woche nicht teil», erklärte Munk, wieso er am Jubiläumsrennen nur als Zuschauer und nicht als Aktiver in Brugg war. Die Abwesenheit von Munk hatte auch zur Folge, dass sich die Junioren mit dem Aufholen ihres Handicaps auf die Anfänger schwertaten. So kam mit Aaron Müller (Wittnau) ein zweiter Anfänger aus dem Fricktal unter die besten sechs Fahrerinnen und Fahrer des Nachwuchsrennens.

Kein Rennglück

Im Hauptrennen am A bend des 666. Abendrennens taten sich die Fricktaler Vertreter schwer. Lars Em menegger (Kaisten) landete als bester Fricktaler wie in der Vorwoche auf dem sechsten Platz. Im mit einem Schnitt von 48,572 km / h schnellsten A bendrennen dieser Saison war Emmenegger selten bei einem der zahlreichen Vorstösse dabei. So konnte er jeweils erst nach Einholung der Flüchtlinge wieder Punkte sammeln. Als einer der regelmässigsten Teilnehmer der Abendrennen liegt Emmenegger in der Gesamtwer tu ng jedoch weiterh i n au f dem zweiten Zwischenrang. Bei den Schülern mussten die jüngsten Radsportler aus dem Fricktal der Kon kurrenz die ersten Plätze überlassen.

Ehrung für ehemalige Sieger

Im Rahmen des 666. Abendrennens wurden die früheren Sieger der «Schnapszah l-Rennen» geehrt. Der früher in Schwaderloch wohnhaft gewesene Urs Güller hatte das 222. Rennen gewonnen, der weiterhin mitfahrende Christian Eminger war der Sieger des 333. Rennens und der heute als OK-Präsident der Abendrennen amtierende Stefan Rauber hatte die 555. Prüfung für sich entschieden. Barbara Horlacher, die Stadtpräsidentin von Brugg, liess es sich nicht nehmen, diesen Herren zu den speziellen Erfolgen zu gratulieren.