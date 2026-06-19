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Saybien Zumsteg holt den Sieg ins Fricktal

  19.06.2026 Fricktal, Sport
Saybien Zumsteg war an der Spitze der Anfänger die treibende Kraft dafür, dass sich die Junioren beim fünften Abendrennen mit dem Aufholen des Handicaps schwertaten. Fotos: Neli Widmer
Saybien Zumsteg war an der Spitze der Anfänger die treibende Kraft dafür, dass sich die Junioren beim fünften Abendrennen mit dem Aufholen des Handicaps schwertaten. Fotos: Neli Widmer

666. Prüfung am Brugger Abendrennen

Das fünfte Brugger Abendrennen in der 60. Saison war zugleich auch die 666. Prüfung der seit dem Jahre 1967 laufenden Prüfungen der Radsportler. Für den einzigen Fricktaler Sieg an diesem Jubiläumsabend war Saybien Zumsteg (Gansingen) besorgt.

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