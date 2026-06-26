Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Saybien Zumsteg gewinnt erneut und führt in der Gesamtwertung

  26.06.2026 Sport
Saybien Zumsteg (links) setzt sich im Spurt gegen seinen stärksten Widersacher Joel Bucher durch. Foto: Neli Widmer
Saybien Zumsteg (links) setzt sich im Spurt gegen seinen stärksten Widersacher Joel Bucher durch. Foto: Neli Widmer

Im Rennen der Anfänger und Junioren holt sich Saybien Zumsteg vom VMC Gansingen zum zweiten Mal den Sieg. Damit übernimmt er die Führung in der Saisonwertung des Nachwuchsrennens.

August Widmer

Zumsteg setzte sich mit neun Punkten Vorsprung vor Joel Bucher (Sursee) durch. Diese ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote