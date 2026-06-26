Saybien Zumsteg gewinnt erneut und führt in der Gesamtwertung

Im Rennen der Anfänger und Junioren holt sich Saybien Zumsteg vom VMC Gansingen zum zweiten Mal den Sieg. Damit übernimmt er die Führung in der Saisonwertung des Nachwuchsrennens.

Im Rennen der Anfänger und Junioren holt sich Saybien Zumsteg vom VMC Gansingen zum zweiten Mal den Sieg. Damit übernimmt er die Führung in der Saisonwertung des Nachwuchsrennens.

August Widmer

Zumsteg setzte sich mit neun Punkten Vorsprung vor Joel Bucher (Sursee) durch. Diese beiden Fahrer hatten das Nachwuchsrennen dominiert. Wegen der am Wochenende in Courtételle in der Nähe von Delsberg stattfindenden Schweizermeisterschaften fehlten allerdings in beiden Hauptrennen etliche Fahrer. Auch einige aus dem Fricktal. Das erlaubte Zumsteg den zweiten Sieg in Folge. Gestohlen hat Zumsteg diesen Sieg allerdings nicht.

Er war bei den Anfängern, die mit einem minimen Vorsprung auf die Junioren ins Rennen gingen, die treibende Kraft und konnte so das Aufrücken der älteren Fahrer verhindern. Der zweite Sieg in Folge erlaubte Zumsteg auch, dass er die Führung in der Gesamtwertung beim Nachwuchs übernahm. In der Saisonwertung löste er den bis dahin führenden Louis Munk (Sulz) ab. Munk war am Mittwoch in Brugg nicht am Start. Im Gegensatz zu Zumsteg bestritt er an der Schweizermeisterschaft auch das Einzelzeitfahren. Zumsteg wird am Samstag die Strassenmeisterschaft der Anfänger/U-17 bestreiten und holte sich an dem siegreichen und damit gelungenen Abendrennen dafür noch den letzten Schliff.

Im Hauptrennen der Elite und Masters fehlten die Rennfahrer aus dem Fricktal. In dieser bei heisser Witterung über 50 Runden führenden Prüfung holte sich Joris Ryf (Gränichen) erstmals den Sieg. Ryf gehörte einer Sechsergruppe an, die bereits vor Rennhälfte einen Rundengewinn herausfahren konnte. In der Schlussphase konnte sich Ryf mit dem Stadtzürcher Fiorin Rüedi nochmals absetzen. Damit kam der Bike-Spezialist an einem Brugger Abendrennen erstmals zum Sieg.

Am 15. Juli geht’s weiter

In den Schülerrennen waren die Mädchen und Buben der Radsportschule Sulz-Gansingen gut vertreten. Zumindest zahlenmässig: Die Spitzenplätze mussten sie anderen Fahrerinnen und Fahrern überlassen. Im Rennen der Schüler der Jahrgänge 2012 und 2013 kam A l issa P f lugshaupt a ls beste Fricktalerin auf den fünften Rang. Im Rennen der Jahrgänge 2014 und jünger, das mit 26 Fahrerinnen und Fahrern einmal mehr eine gute Beteiligung aufwies, landeten die besten Nachwuchsleute aus der Radsportschule Sulz-Gansingen auf den Rängen sieben bis neun.

Die Brugger Abendrennen machen nun zwei Wochen Pause. Am 15. Juli wird zu den restlichen fünf Prüfungen gestartet. Die 60. Saison der Brugger Abendrennen dauert noch bis am 12. August.