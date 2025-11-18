Satirischer Jahresrückblick mit Holger Paetz

Am Ende eines Jahres stellt man sich unweigerlich die Frage: «Was war da wieder alles los?» – und wie soll man sich das alles merken? Zum Glück gibt es Holger Paetz, den Münchner Kabarettisten, Lyriker und Meister des satirischen Jahresrückblicks.

In seinem Programm «So schön war’s noch selten» lädt er das Publikum zu einer kabarettistischen Berg- und Talfahrt durch die vergangenen zwölf Monate ein – mal scharfzüngig, mal augenzwinkernd, immer pointiert und sprachlich brillant. Seit über zehn Jahren präsentiert Paetz seine politischen und gesellschaftlichen Jahresrückblicke, in denen er mit Hochachtung – und gehöriger Portion schwarzem Humor – auf das verflossene Jahr blickt. Ob grosse Politik oder kleine Absurditäten des Alltags – Paetz seziert mit feiner Ironie und kabarettistischer Präzision das Zeitgeschehen. So schön schwarz hat man Rückblicke noch selten erlebt! Das Publikum darf sich auf zwei Gelegenheiten freuen, das live zu erleben: Am Samstag, 29. November, um 20 Uhr, sowie am Sonntag, 30. November, um 11 Uhr (Matinée), im Restaurant Schlössle in badisch Laufenburg. (mgt)