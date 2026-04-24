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«Sanierungsstau beim Stockwerkeigentum»

  24.04.2026 Stein
Rekordaufmarsch bei der GV des Hauseigentümerverbands Fricktal. Foto: zVg
Rekordaufmarsch bei der GV des Hauseigentümerverbands Fricktal. Foto: zVg

GV des Hauseigentümerverbandes Fricktal (HEV)

Im Bustelbach fand kürzlich die Generalversammlung des HEV Fricktal statt. Ein zentrales Thema der präsidialen Ausführungen war die positive Abstimmung über die Abschaffung der Eigenmietwertbesteuerung.

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