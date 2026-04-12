Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Sanierung statt Neubau

  12.04.2026 Gipf-Oberfrick
Das Mittlere Schulhaus soll mit leichter Raumerweiterung saniert werden. Foto: Simone Rufli
Das Mittlere Schulhaus soll mit leichter Raumerweiterung saniert werden. Foto: Simone Rufli

Der Zustand des mittleren der drei Schulhäuser beschäftigt in Gipf-Oberfrick schon einige Zeit. Gegen eine Neubauvariante hat sich der Gemeinderat aus Kostengründen entschieden. Stattdessen soll das fast 70-jährige Gebäude saniert und geringfügig aufgestockt ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote