Sanierung oder Neubau?

  15.01.2026 Gipf-Oberfrick
Mit seinen 70 Jahren ist das Mittlere Schulhaus das älteste Gebäude in der Schulanlage Gipf-Oberfrick. Foto: Susanne Hörth
Das Mittlere Schulhaus in der Gipf-Oberfricker Schulanlage weist altersbedingt bauliche Mängel und Schwachstellen auf. Welche Lösung die zukunftsfähigste ist, darüber wird der Gemeinderat in nächster Zeit entscheiden.

Susanne Hörth

