Sanfter Wintereinzug auf dem Jurakamm

Von grün zu weiss wechselt die Landschaft auf den Jurahöhen. Peter Bircher-Schreiber hat den sanften Wintereinzug fotografisch festgehalten.

Das Bild zeigt den Blick von der Salhöhe Richtung Wasserflue.Eindrücklich zeigt das Bild, das bei den Strihenhöf aufgenommen wurde, den Strihen mit 867 Metern Höhe im Hintergrund (Bild links). Beeindruckend ist die Weitsicht von der Salhöhe her mit dem Wandergrat Richtung Wasserflue, welche 866 Meter Höhe aufweist (Bild rechts).

Ganz anders war in dieser Region das Bild vor einem Jahr, wo sich am 1. Januar 2025 auf dem Herzberg auf 751 Metern Höhe eine ordentliche Schneedecke gebildet hatte (kleines Bild unten). Vor einem Jahr lag wesentlich mehr Schnee. Jetzt ist auch keine Weitsicht über das Mittelland in die Alpen möglich. Schlichte Realität für einen Landstrich, der ganz einfach unter der 1000-Meter-Grenze liegt. Dennoch kamen viele Jurawanderer gut auf ihre Erholungs-Rechnung. Wenn auch oft die Bise um die Nase strich, aber als besondere Geste der Natur die Sonne weit über der Nebeldecke leuchtete und kein Schneestapfen nötig war.

Bilder und Text: Peter Bircher-Schreiber/