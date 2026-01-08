Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Sanfter Wintereinzug auf dem Jurakamm

  08.01.2026 Fricktal
Bilder und Text: Peter Bircher-Schreiber/
Bilder und Text: Peter Bircher-Schreiber/

Von grün zu weiss wechselt die Landschaft auf den Jurahöhen. Peter Bircher-Schreiber hat den sanften Wintereinzug fotografisch festgehalten.
Das Bild zeigt den Blick von der Salhöhe Richtung Wasserflue.Eindrücklich zeigt das Bild, das bei den Strihenhöf aufgenommen ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote