Sanfte Verbindung

Fasnachtsgottesdienst in Wegenstetten: Die Fasnacht hat schon seit dem Mittelalter ihren Platz in der katholischen Kirche. Diese «fidelen Tage» findet man in den Kalendern des 16. Jahrhunderts unter dem Begriff «Fassnacht» oder «Fastnacht», der Nacht vor der Fastenzeit. Die drei Seelsorgenden der römisch-katholischen, reformierten und christkatholischen Kirche im Wegenstettertal hatten sich passend verkleidet – einerseits zur Fasnacht, andererseits auch zur Botschaft des Gottesdienstes. So gelang es, im Gottesdienst das, was auf den ersten Blick vielleicht nicht unmittelbar zusammenpasst, sanft zu verbinden: Fasnacht mit dem christlichen Glauben, Guggemusik der Chluuri Zunft Zuzgen mit Orgelklängen und Segen mit Konfetti – es wurden nämlich Segens-Konfetti verteilt. Beim anschliessenden gegenseitigen Austausch von Frieden und Segen waren alle Besucherinnen und Besucher in Bewegung, ganz ohne Polonaise.

Beim Apéro am Ende, welcher vom Frauenverein Wegenstetten ausgeteilt wurde, waren sich alle einig: Es war ein wundervoller Fasnachtsgottesdienst, der mit viel Freude und doch im Rahmen eines klassischen Gottesdienstes gefeiert werden konnte. (mgt)