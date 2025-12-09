Samichlaus zu Besuch

Am 6. Dezember durfte die Spielgruppe Oeschgen einen besonderen Gast begrüssen: Der Samichlaus erschien gemeinsam mit dem Schmutzli zur feierlichen Eröffnung des Adventsfensters. Mit Interesse betrachtete er das liebevoll dekorierte Fenster, das von den Kindern mit verschiedenen gebastelten Waldtieren gestaltet worden war. Die Kinder lauschten aufmerksam einer Chlaus-Geschichte und trugen voller Stolz ihre Versli und Sprüchli vor.

Zum Abschluss erhielt jedes Kind ein gefülltes Säckli als kleine Überraschung für den Heimweg. Der Besuch des Samichlaus sorgte für eine festliche Atmosphäre und war für die Kinder wie auch für die Erwachsenen ein schönes Erlebnis in der Adventszeit. (mgt)