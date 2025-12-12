SAMICHLAUS BEI DEN SENIOREN FÜR SENIOREN MÖHLIN

Der Besuch des Samichlaus wurde zu einem eindrücklichen Appell für Zusammenhalt, Sinn und Fürsorge: «Engagieren wir uns dafür, dass wir in Möhlin jedem Menschen, jeder Seniorin und jedem Senior, die Türe aus der Einsamkeit öffnen.» Viele zeigten sich ...

