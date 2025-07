SAMARITERVEREIN FRICK UNTERWEGS IN DIE INNERSCHWEIZ

Mit 15 Teilnehmenden reiste der Samariterverein Frick Anfang Juli in die Innerschweiz. Die Reise führte über Luzern auf die Krienseregg, wo eine geführte Moorwanderung mit Forstwart Gabriel Rausser stattfand. Mit viel Fachwissen und Humor vermittelte er spannende Einblicke in die ...

Mit 15 Teilnehmenden reiste der Samariterverein Frick Anfang Juli in die Innerschweiz. Die Reise führte über Luzern auf die Krienseregg, wo eine geführte Moorwanderung mit Forstwart Gabriel Rausser stattfand. Mit viel Fachwissen und Humor vermittelte er spannende Einblicke in die Welt der Moore und Wälder. Am Abend sorgten gemeinsames Essen, Spiele und Gespräche für einen gelungenen Ausklang. Am Sonntag ging es mit dem Schiff nach Vitznau und von dort mit der Rigibahn auf die Rigi. Das traumhafte Alpenpanorama war der krönende Abschluss des Wochenendes. (mgt) Foto: zVg