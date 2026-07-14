Salzwasser statt Hallenbad

Die SLRG Fricktal nahm Anfang Juli mit vier Athleten wieder einmal an einem Rettungsschwimmen-Freiwasserwettkampf teil. Athleten aus verschiedensten Ländern traten am Filcow in Blankenberge (Belgien) gegeneinander an. Die vier Fricktaler waren Shania ...

SLRG Fricktal startete in Belgien

Die SLRG Fricktal nahm Anfang Juli mit vier Athleten wieder einmal an einem Rettungsschwimmen-Freiwasserwettkampf teil. Athleten aus verschiedensten Ländern traten am Filcow in Blankenberge (Belgien) gegeneinander an. Die vier Fricktaler waren Shania Stocker, Moritz Hack, Florian Waldis und Katherina Hoffmann und weil zu wenig Herren dabei waren, mussten die zwei Frauen bei den Staffeln mit den Männern starten.

Am ersten Tag standen die Staffeln wie der 90-Meter-Sand-Lauf (als Einzeldisziplin sowie Staffel), 700 Meter mit dem Surf Ski, 600 Meter mit dem Board paddeln, 400 Meter schwimmen sowie die Ocean - man-Staffel (bei dem Schwimmen, Boarden, Ski fahren und Rennen kombiniert wird), auf dem Programm. Am zweiten Tag standen die Einzeldisziplinen 20-Meter-Beach Flags und Oceanman auf dem Programm.

Die SLRG Fricktal kann stolz auf ihre Ergebnisse sein. Moritz Hack wurde 27. im Schwimmen, 15. im Boarden, 13. im Surf Ski und 13. im Oceanman. Shania Stocker hat im Finale der Beach Flags den 15. Platz ergattert. Katherina Hoffmann wurde im Schwimmen 10., im Boarden 16., bei den Beach Flags 12. und im Oceanman 15. (mgt)