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Salzwasser statt Hallenbad

  14.07.2026 Fricktal, Sport
Die Fricktaler Rettungsschwimmer für einmal am Strand. Foto: zVg
Die Fricktaler Rettungsschwimmer für einmal am Strand. Foto: zVg

SLRG Fricktal startete in Belgien

Die SLRG Fricktal nahm Anfang Juli mit vier Athleten wieder einmal an einem Rettungsschwimmen-Freiwasserwettkampf teil. Athleten aus verschiedensten Ländern traten am Filcow in Blankenberge (Belgien) gegeneinander an. Die vier Fricktaler waren Shania ...

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