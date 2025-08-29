Immobilien
SALZIGES: Wenn das Gehirn Flip-Flops trägt

  29.08.2025 Kolumne

Jetzt sind sie schon wieder vorbei, die schönen Ferien. Kaum ist man zurück bei der Arbeit, beginnt der mentale Jetlag. Der Körper sitzt zwar brav am Schreibtisch, aber der Geist fläzt noch im Liegestuhl und diskutiert mit einer Lachmöwe, die aussieht, als ob sie Marianne ...

