Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

SALZIGES: Was ist da im Busche?

  27.12.2025 Kolumne

Laufenburg hat – der Not gehorchend – damit angefangen. Als vor ein paar Jahren immer mehr Geschäfte aus der Altstadt verschwunden sind und immer mehr Ladenlokale leerstanden, haben die findigen Städtchenbewohner begonnen, die ungenutzten Schaufenster mit Kunst zu gestalten ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote